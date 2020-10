Ein wolkenreicher Donnerstag

Am Donnerstag dominieren auf der Ostalb erneut die Wolken. Ab und zu kommt aber auch mal kurz die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 16 bis 19 Grad. 16 Grad werden es in Neresheim, 17 in Bopfingen, 18 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 19 Grad. Am späten Abend erreichen uns von Westen her Regenwolken. Auch in der Nacht zu Freitag kann es immer wieder regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 11 Grad. Am Freitag fällt häufig Regen. Die Werte gehen wieder zurück, maximal 13 Grad. Am Samstag sind viele Wolken unterwegs, ganz vereinzelt kann es auch noch etwas regnen. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad. Am Sonntag wird es freundlich – vorausgesetzt der Hochnebel löst sich auf. Mit Sonnenschein gibt es bis zu 16 Grad, im Dauergrau bleibt es deutlich kühler. Die neue Woche startet wolkenreich, im weiteren Tagesverlauf sind erneut Schauer möglich, maximal 12 Grad.