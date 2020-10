Grünes Licht für Neubauten

Heubach. Die Bauvoranfrage von Felix Olle, auf dem Gelände des bisherigen Edeka-Markts Donderer in der Beiswanger Straße drei Neubauten mit Wohnungen zu errichten, hat der Bauausschuss des Heubacher Gemeinderats am Mittwoch positiv beschieden. Das bestätigt Bürgermeister Frederick Brütting. Demnach sollen der Edeka-Markt abgebrochen und auf dem Grundstück, also auf dem Parkplatz und auf der Fläche des ehemaligen Marktes, drei Wohngebäude mit je elf Wohnungen gebaut werden. Es sind die Mehrfamilienhäuser mit drei Geschossen und einem zurückgesetzten Penthouse mit Flachdach geplant.

Bis die Bagger rollen dauert es allerdings noch etwas, weil das Vorhaben ja mit dem Bau des neuen Edeka-Markts auf dem Triumph-Areal zusammenhängt. Laut Frederick Brütting plane Edeka die Neueröffnung Mitte 2022. Danach könne der Abbruch des Edeka-Markts Donderer beginnen und der Neubau der Wohnungen starten.