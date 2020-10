Der Mittelstürmer hat unterschrieben: VfR Aalen verpflichtet Jordan Brown

Perfekt. Der VfR Aalen hat den gesuchten Mittelstürmer gefunden: Jordan Brown wechselt von Cavalry FC aus der kanadischen Premier League zum VfR Aalen. Der 23-jährige Engländer hat einen Vertrag bis 30. Juni 2021 unterschrieben.

Stationen. Jordan Brown wurde in der Jugend bei Arsenal London und West Ham ausgebildet. Über Chelmsford City kam er 2016 zum Regionalligisten Hannover 96 II, für den er in 40 Spielen 9 Treffer erzielte und einen weiteren vorbereitete. Im Januar 2019 wechselte er zum Cavalry FC (7 Spiele, 3 Tore). Bei den Kanadiern wäre sein Vertrag am 30. November ausgelaufen.

Persönliches. Brown wurde am 10. November 1996 in London geboren. Er ist 1,85 m groß und besitzt die englische und jamaikanische Staatsbürgerschaft.

Stimmen. „Mit Jordan bekommen wir nochmal eine Alternative in der Offensivabteilung dazu. Wir sind glücklich, dass wir noch zuschlagen konnten“, sagt Trainer Roland Seitz. alex