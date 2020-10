Corona: zwei Spielabsagen

Zwei Spiele im Bezirk fallen am Wochenende coronabedingt aus: Die Partie DJK Stödtlen - SC Unterschneidheim (Kreisliga A II) und in der Kreisliga BIV: SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - Kirchheim/Trochtelfingen. Bei Unterschneidheim sind laut Staffelleiter Nikolaus Geiß noch elf Spieler in Quarantäne. Bei der SGM Röttingen/Oberdorf/Aufhausen gibt es laut Spielleiter Johannes Kohner einen Infizierten und neun Fußballer, die noch in Quarantäne sind.