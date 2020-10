Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Bereits in den 1960er und 1970er Jahren hat Rudolf Thanner maßgeblich am großen Rad gedreht für eine Belebung der Aalener Innenstadt. Am 15. Oktober ist Thanner jetzt im Alter von 88 Jahren gestorben.

6.25 Uhr: Eine regional unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus hält Lothar Wieler, Chef des Robert Koch-Instituts, wieder für möglich. Er appellierte an die Menschen, unbedingt die Corona-Regeln einzuhalten. Man müsse davon ausgehen, dass es wieder mehr schwere Fälle und Tote geben werde.

6.07 Uhr: Die Ortspolizeibehörde hat mit der Kontrolle der Einhaltung der Coronaverordnung alle Hände voll zu tun. Gerd Hägele, Leiter des Gmünder Rechts- und Ordnungsamts, erzählt von der Arbeit des kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) in Zeiten von Corona.

6.05 Uhr: Am Donnerstag lag die Zahl der innerhalb von sieben Tagen an Corona Infizierten, bei 57, gerechnet auf 100 000 Einwohner. Damit hat der Ostalbkreis hat am Donnerstag den Grenzwert der 7-Tages-Inzidenz von 50 überschritten. Der Krisenstab des Ostalbkreises hat am Donnerstagabend virtuell getagt. Welche Regeln dann im Ostalbkreis gelten und ab wann: Das gibt der Landkreis wohl am heutigen Freitag bekannt. Die Entwicklung im Ostalbkreis in interaktiven Diagrammen.

6.03 Uhr: Auf Straßen und Schienen ist im Ostalbkreis zur aktuellen Stunde alles ruhig. Kommen Sie wie immer gut zur Arbeit!

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem wundervollen Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Jessika Preuschoff begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.