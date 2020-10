Moritz Götze bei Cyprian Brenner

Ausstellung Die Galerie Cyprian Brenner zeigt an ihrem Standort Augsburg Malereien und Emaillen des Künstlers Moritz Götze. Vernissage ist am Sonntag, 25. Oktober, von 12 bis 18 Uhr. Der Künstler selbst wird am Eröffnungstag anwesend sein. Die Werke sind bis 22. November zu sehen. Foto: privat