Dörr geht in den Ruhestand

So ist es richtig!

Oberkochen. Wegen eines Übermittlungsfehlers wurde in der Ausgabe dieser Zeitung vom Freitag, 23. Oktober, auf Seite 32 ein falsches Bild platziert. Es zeigte Hubert Baier, seines Zeichens ebenfalls Geschäftsführer von Günther + Schramm, und nicht Wolfgang Dörr (Bild), der nach 15 Jahren in der Geschäftsführung der Oberkochener Günther + Schramm in den Ruhestand gegangen ist. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.