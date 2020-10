Schwäbisch Hall: Busfahrer von Fahrgast angegriffen

Schwäbisch Hall. Am Freitag wurde ein Busfahrer von einem Fahrgast angegriffen, nachdem er ihn auf die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung aufmerksam machte. Das teilt die Polizei mit. Um 13 Uhr wurde der Busfahrer am ZOB in Schwäbisch Hall auf den Fahrgast aufmerksam. Als der Fahrgast vom 54-jährigen Busfahrer darauf angesprochen wurde, reagierte er mit mehreren Faustschlägen und Beleidigungen, so die Polizei weiter. Anschließend entfernte sich der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Bei dem Täter soll es sich um eine ca. 20 Jahre alte männliche Person mit einer kräftigen Statur handeln. Zeugen, welche hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden darum gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Tel.: (0791) 400-541 zu melden.