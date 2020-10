Unfall bei Bartholomä: Frau erlitt einen Schock

Bartholomä. Am Ortsausgang von Bartholomä in Richtung Böhmenkirch ist es am Samstagmittag gegen 13 Uhr zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Eine Frau erlitt dabei einen Schock, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Wie Fotoreporter Marius Bulling berichtet, konnte die Frau jedoch vor Ort ambulant versorgt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße voll gesperrt, berichtet Bulling weiter. Zur Absperrung und weil Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen sind, war auch die Feuerwehr am Unfallort. jad