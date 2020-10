Erneuerung rund um die Stadthalle

Baustelle Der Außenbereich rund um die Stadthalle an der Karlstraße Richtung Gymnasium ist noch bis voraussichtlich 31. Oktober gesperrt. Die Behelfsbushaltestelle am Gebäude Hauptstraße 11 bleibt bis zur geplanten Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme am 20. November bestehen. Foto: jps