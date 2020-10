Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.55 Uhr: Mit einem Tag der offenen Tür haben Svitlana Novikova und Andrey Gubenskiy ihr persönliches Pilotprojekt am vergangenen Sonntag gestartet: die „Villa Lorch". Dort befindet sich eine Wohngemeinschaft für betreuungsintensive Pflegebedürftige. „Auch bisher betreuen wir schon Menschen, die intensivmedizinischer Pflege bedürfen“, erklärte Novikova, „aber bislang immer in deren Zuhause.“ Neu für sie sei, dass in Lorch nun bis zu acht Personen ab 18 Jahren unter einem Dach zusammenleben. Mehr dazu: „Villa Lorch“ ist bereit für Patienten

6.43 Uhr: Nach dem wunderschönen Wetter am Wochenende startet die neue Woche wechselhafter - und vor allem kühler. Die Aussichten hat, wie immer, unser Wetterfrosch Tim Abramowski.

6.25 Uhr: Die Lorcher Fasnetgesellschaft reagiert auf Corona-Pandemie: Neben der Hauptversammlung sind alle geplanten Faschingsveranstaltungen der Saison 2020/2021 abgesagt.

6.17 Uhr: Aktuell dürfen sich nur noch zehn Jugendliche im Heubacher Jugendraum „High Five“ treffen. Die Mitarbeiter des Jugendbüros sind aber über Facebook, WhatsApp oder ähnliche Kanäle stets erreichbar und im Kontakt mit den Jugendlichen. Welche Einschränkungen gibt es und wie geht Jugendbeteiligung in der Pandemie? Jugendreferent Manuel Huber vom Jugendbüro gibt Antworten.

6.08 Uhr: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

6.03 Uhr: Wie die Feuerwehr am Montag gegen 4 Uhr meldet, hat sich auf der Bundesstraße 29 Aalen - Stuttgart zwischen Iggingen und Schwäbisch Gmünd-Ost in beiden Richtungen ein schwerer Unfall ereignet. Die Straße ist zur Stunde noch gesperrt - ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet zu umfahren.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag und die Woche wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen