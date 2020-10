Hüttlingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Hüttlingen. Auf der B 29 in Richtung Westhausen fahrend ist eine Autofahrerin am Montag gegen 23 Uhr kurz vor der Abfahrt "Albanus" aus Unachtsamkeit auf eine Verkehrsinsel gefahren, wo sie zwei Verkehrszeichen beschädigte. Laut Polizei entstand am Auto ein Schaden von etwa 3000 Euro.