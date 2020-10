Schaden an Wasserleitung

Schwäbisch Gmünd. Bei Bauarbeiten am Brückeareal in der Gmünder Weststadt haben Arbeiter am Dienstagmorgen aus Versehen die Wasserleitung beschädigt, berichtet Stadtwerkesprecherin Hanna Ostertag auf Nachfrage. Die Haushalte in der Eugen-Bolz-Straße, in der Erwin-Rommel-Straße und Am Studentenwälde hatten daher ab 10 Uhr kein Wasser. Stadtwerkemitarbeiter konnten den Schaden bis 11.10 Uhr beheben.