Radfahrerin prallt gegen Auto und flüchtet

Schwäbisch Gmünd. Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin hat am Dienstagmorgen gegen 9.40 Uhr eine rote Ampel an der Einfahrt eines Lebensmitteldiscounters in der Aalener Straße missachtet. Dadurch prallte das Rad gegen einen einfahrenden Pkw. Die Radlerin, bei der es sich laut Angaben der Polizei um ein circa 14 Jahre altes blondes Mädchen mit Zahnspange handelte, fuhr in Richtung Baldungstraße davon. Die Jugendliche trug helle Kleidung; auch ihr Fahrrad wurde als hell beschrieben. Hinweise auf das Mädchen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: (07171) 3580.