Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

6.32 Uhr: Am heutigen Nachmittag wird Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Videokonferenz mit den Länderchefs erneut über die Coronalage sprechen und auch über weitere Maßnahmen um die steigenden Fallzahlen einzudämmen. Derweil steigen in Aalen die Neuinfektionen deutlich an. Vor einer Woche, am Dienstag, waren 24 Fälle gemeldet. Am Mittwoch waren es 82. Die SchwäPo hat nachgehakt.

6.17 Uhr: Trotz klarer Dominanz und allerbester Chancen rettete der VfR Aalen gerade noch einen 1:0 (1:0)-Zittersieg über die Zeit. „Mit Glück und Geschick“, wie hinterher auch Trainer Roland Seitz sagte. Wie das Spiel gegen den FC Gießen verlief, gibt's im Spielbericht nachzulesen.

6.05 Uhr: Anders sieht es auf den Schienen aus: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

6.03 Uhr: Achtung liebe Autofahrer - auf der B 19 Oberkochen Richtung Königsbronn staut es sich aktuell.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Andrea Trajanoska begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen