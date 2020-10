Rauschgifthandel: 29 Jahre alter Tatverdächtiger in U-Haft

Schwäbisch Hall. Am vergangenen Mittwoch, 21 Oktober, haben Beamte der Rauschgiftermittlungsgruppe Crailsheim einen 29-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, nachdem es zuvor im Bereich Schwäbisch Hall-Wackershofen zur Übergabe von Rauschgift an einen 32-jährigen Mann aus Bayern kam. Das teilt die Polizei Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Heilbronn/Zweigstelle Schwäbisch Hall mit.

Demnach konnte nach der Übergabe der 32-Jährige auf der Autobahn durch Polizeikräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm festgenommen werden. In seinem Fahrzeug wurden etwa 4,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Bei der Durchsuchung der Wohnanschrift des 29-jährigen Tatverdächtigen aus Schwäbisch Hall wurde eine erhebliche Menge Bargeld sowie eine scharfe Schusswaffe gefunden. Laut Polizei wurde der 29-jährige Deutsch-Serbe am darauffolgenden Tag einem Haftrichter des Amtsgerichts Schwäbisch Hall vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde in eine nahegelegene Justizvollzuganstalt verbracht.