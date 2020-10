Heubachs Altglas lagert nun zeitweise unterirdisch

Heubach. Die neuen Unterflurbehälter zur Entsorgung von Altglas- und Dosen in der Böbinger Straße, Ecke Beiswanger Straße, in Heubach können ab sofort genutzt werden. An den modernen Containern können Altglas und Dosen über Einwurfsäulen der Verwertung zugeführt werden.

Wie die Gesellschaft im Ostalbkreis für Abfallbewirtschaftung (GOA) mitteilt, sind die Einwurfzeiten aus Lärmgründen begrenzt – und zwar auf werktags von 7 bis 20 Uhr. An den Sammelcontainern – wie bei den anderen auch – ist das Ablagern von sonstigem Müll verboten.