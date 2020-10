Es wird häufig nass

Am Donnerstag fällt auf der Ostalb erneut häufig Regen bei maximal 9 bis 12 Grad. 9 Grad werden es in Neresheim, 10 in Bopfingen, 11 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 12 Grad. In der Nacht zu Freitag lässt der Regen mehr und mehr nach. Es kühlt ab auf 10 bis 8 Grad. Am Freitag tagsüber sind viele Wolken unterwegs, ab und zu kommt aber auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Werte steigen wieder etwas an, maximal 15 Grad. Am Wochenende wird es abseits des Hochnebels freundlich bei bis zu 18 Grad. Im Dauergrau, beziehungsweise wenn sich der Hochnebel erst spät auflöst, bleibt es kühler.