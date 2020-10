Gemeinderatssitzungen sind vom Verbot ausgenommen

Pandemie Sitzungen von Gemeinderat und Ortschaftsrat sind vom Veranstaltungsverbot ausgenommen. So wird der Verwaltungsausschuss des Gmünder Gemeinderats am nächsten Mittwoch, 4. November, im Leutze-Saal des Congress-Centrums Stadtgarten (CCS) unter Wahrung der geltenden Abstandsregeln zusammenkommen. „Mit den Stadtteilen sind wir in Verbindung“, sagt der Pressesprecher der Stadt Schwäbisch Gmünd, Markus Herrmann. Dort könnten die Ortschaftsratssitzungen nur in größeren Räumen stattfinden, nicht in den beengten Sälen der Bezirksämter. Digitale Sitzungsformate seien aktuell nicht vorgesehen. Die Stadt will aber schon bald die Hauptsatzung ändern, um solche Möglichkeiten zu schaffen. Das Gmünder Rathaus bleibt während des Lockdowns im November geöffnet. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung arbeiten im Zwei-Schicht-Betrieb, dürfen sich also nicht begegnen. Das könnte jedoch zu Engpässen führen, wenn es in einem Team zu krankheitsbedingten Ausfällen kommt, erklärt Markus Herrmann. kust / Archivfoto: Tom