Jugendliche feiern in St.-Vitus-Kirche Konfirmation

Heuchlingen. Sechs junge Leute aus Mögglingen und Heuchlingen feierten ihre Konfirmation mit Pfarrerin Ulrike Haas in der St.-Vitus-Kirche in Heuchlingen. Es waren Mathis Binder, Anja Gerlach, Lina Giese, Alina Jetter, Chiara Lenkeit und Lena Marisol Schubert. Der Gottesdienst stand unter dem biblischen Wort „Lasst uns dem nachstreben, was dem Frieden und der Erbauung untereinander dient“. Für die festliche musikalische Gestaltung des Konfirmationsgottesdienst sorgten Sängerin Nadine Grau und Organistin Ingeborg Enßle-Stoppa.