Tims Wetterblog fürs Wochenende

Aalen. Am Freitag sind auf der Ostalb Wolken unterwegs, ab und zu kommt die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte liegen bei 12 bis 15 Grad. 12 Grad werden es in Neresheim, 13 in Bopfingen, 14 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibt’s 15 Grad. Am Samstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne. Mit Sonnenschein gibt’s bis zu 17 Grad. Im Dauergrau, beziehungsweise wenn sich der Hochnebel erst spät auflöst, bleibt es kühler. Am Sonntag gibt es wettertechnisch keine große Änderung. Außerhalb der Hochnebelfelder wird es freundlich und sehr warm - erneut bis 17 Grad. Auch zu Beginn der neuen Woche bleiben uns die sehr milden Temperaturen erhalten. Erst gegen Ende der Woche könnten die Werte langsam wieder zurückgehen. Es sind dazu viele Wolken unterwegs und teilweise fällt Regen. Ein erster Kaltlufteinbruch, mit Schneefall und frostigen Temperaturen ist überhaupt nicht in Sicht. Tim Abramowski