Der Ostalb-Morgen

7.04 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet amn diesem Morgen einen neuen Rekord bei den Neuinfektionen in Deutschland - demnach haben sich mehr als 18.500 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Auf der Ostalb gibt es aktuell 336 aktive Fäle. Darunter 96 in Aalen (Stand 29. Oktober). Um Ihnen die Zahlen für den Ostalbkreis effektiver darzustellen, haben wir eine neue Grafik, die Ihnen die Zahlen für die Städte und Gemeinde im Vergleich zum Vortag zeigt. Die Diagramme finden Sie wie gewohnt in unserem Ticker "Aktuelle Zahlen im Ostalbkreis"

6.50 Uhr: Deutliche Kritik an den jetzt beschlossenen neuen Corona-Maßnahmen übt der Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler. „Man bestraft die, die sich die Beine ausgerissen haben“, sagt der OB. Insbesondere meint er damit die Kulturtreibenden, aber auch die Gastronomen in der Stadt. Was Veranstaltungen anbelange, so habe die Stadt mit der Einweihung des Kulturbahnhofes KubAA bewiesen, wie man feiern und gleichzeitig „die notwendigen und sinnvollen Regeln einhalten“ könne.

6.35 Uhr: Gehen Sie gerne in den Wald zum Spazieren? Gunter Pelz und sein Sohn Erik Pelz bieten in den Wäldern um Lorch Spaziergänge mit Wüstenbussarden und dazu viel Wissenswertes über Greifvögel an. Die Winterzeit, in der keine Flugschauen stattfinden, nutzen Gunter und Erik Pelz, um das bestehende Angebot der Stauferfalknerei in Lorch um eine Attraktion zu erweitern. Momentan und wahrscheinlich den kommenden Winter, üben sie für eine Flugschau, die ausschließlich mit Eulen gestaltet wird.

6.15 Uhr: Montag beginnt der Teil-Lockdown: Aber wie ist die Stimmung bei Ellwangens Händlerinnen und Gastronomen? Wir haben uns umgehört. Auch Veranstaltungen müssen abgesagt werden. In Ellwangen bedeutet dies: „Zu den abgesagten Veranstaltungen gehören neben Veranstaltungen des Kulturamts auch die Ellwanger Wildwochen, deren Fortsetzung aufgrund der Schließung der Gastronomie nicht möglich ist.“ Ebenso entfalle die Sammlung für die Kriegsgräberfürsorge, die für den Samstag, 14. November, geplant war. Das sind die Beschlüsse für Ellwangen.

6.07 Uhr: Auch Autofahrer kommen pünktlich ans Ziel - es sind keine Staus oder Verkehrsbehinderungen gemeldet.

6.03 Uhr: Gute Nachrichten für Zugpendler: Die Züge der Rems- und Brenzbahn rollen in der nächsten Stunde pünktlich ab.

