Zwei Gmünder unter den ersten Drei

Kunstturnen An diesem Wochenende finden die Deutschen Jugendmeisterschaften und der Deutschlandpokal in Schwäbisch Gmünd statt. Die ersten Wettkämpfe starteten am Freitag, 9.30 Uhr. Auch die beiden Turner Arne Halbisch (Foto) und Valentin Zapf, die in der Bundesliga für den TV Wetzgau antreten, gingen am Freitag bereits an den Start. In der Altersklasse 17/18 erreichte Valentin Zapf den ersten Platz, Arne Halbisch erturnte sich einen Platz knapp hinter seinem Teamkollegen, er landete auf Rang drei. sas/Foto: tom