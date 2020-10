Heubacher Schloßstraße ab Montag gesperrt

Heubach. Wegen einer privaten Baumaßnahme ist in der Schloßstraße die Aufstellung eines Baukranes erforderlich, weswegen die Straße zwischen Rathaus und Gebäude Schloßstraße 1 für den Verkehr gesperrt werde muss. Anwohner, Besucher und Mitarbeiter des Rathauses, der Stadtbücherei und des Polizeipostens werden gebeten, in diesem Zeitraum die Zufahrtsmöglichkeiten über die Straße „In den Schloßgärten“ oder über die „Torstraße/Schloßstraße“ zu nutzen. Die Sperrung beginnt am Montag, 2. November, und dauert bis Freitag, 20. November.