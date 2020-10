Ilshofen: Unfall mit drei Leichtverletzten

Ilshofen. Bei Ilshofen hat sich am Freitagabend ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurden bei dem Unfall drei Personen leicht verletzt. Der Unfallverursacher war in Richtung Crailsheim unterwegs und kollidierte beim Abbiegen mit einem Fahrzeug aus dem Gegenverkehr. Nachdem die zwei Fahrzeuge zusammenstießen, kam der Unfallverursacher an der rechten Leitplanke zum Stehen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr auf das stehende Fahrzeug. Sobald nähere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert.