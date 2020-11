40 Personen auf engstem Raum - Gaststättenbetrieb eingestellt

Geislingen. Im Rahmen einer Streifenfahrt haben Beamten am Samstag gegen 22.20 Uhr regen Betrieb in einer Gaststätte in der Hauptstraße in Geislingen fest. Laut Polizei hielten sich rund 40 Personen auf engstem Raum auf. Eine Einhaltung der Corona-Regeln war bei dieser Personenzahl in der kleinen Kneipe nicht möglich.

Der Wirt war durch eigenen Alkoholgenuss nicht mehr in der Lage den polizeilichen Anweisungen zu folgen. Die ersten Gäste verließen selbständig die Gaststätte, als sie die Beamten bemerkten. Bis zum Eintreffen weiterer Streifen hatte sich die Gästezahl auf 24 reduziert. Der Gaststättenbetrieb wurde eingestellt.

Während der Maßnahmen kam es zu zwei Beleidigungen gegenüber den Beamten. Entsprechende Strafanzeigen werden gefertigt. Ein 51-jähriger Mann musste in Gewahrsam genommen werden, da er dem Platzverweis nicht nachkam.

Im Rahmen der Personenkontrollen stellten die Beamten bei einem 26-jährigen Mann Marihuanageruch fest. Bei der Durchsuchung wurde eine Kleinstmenge des Rauschgiftes aufgefunden. In den folgenden Tagen wird der weitere Betrieb der Kneipe durch die Gaststättenbehörde geprüft.