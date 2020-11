Crailsheim: Flüssiggas tritt aus Lastwagen - Explosionsgefahr an einer Tankstelle

Crailsheim. An einem Lastwagen ist am Samstagabend Flüssiggas an einer Tankstelle ausgetreten. Aufgrund der Explosionsgefahr wurde die Örtlichkeit in Crailsheim gesperrt. Das teilt die Polizei mit. Demnach trat gegen 22.44 Uhr im Bereich der Wilhelm-Maybach-Straße das Flüssiggas aus dem Lastwagen. Die Ursache sei zunächst unklar gewesen. Aufgrund der Explosionsgefahr wurde die Örtlichkeit durch die Polizei abgesperrt und die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim, die mit neun Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften anrückte, zum Vorfall hinzugezogen.

Der Feuerwehr gelang es die Absperrventile des Flüssiggastanks abzudrehen, wodurch die Gefahr zunächst beseitigt werden konnte. Der betroffene Lastwagen wurde zum Zwecke der Reparatur des Gastanks zu einer Fachwerkstatt abgeschleppt. Zu einer konkreten Gefährdung von Personen kam es aber nicht.