Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Langsam macht sich auf den Straßen in der Region der Berufsverkehr bemerkbar. Auf der B29 Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen in Höhe Zollhaus staut es sich aktuell. Hier müssen Sie mit sechs Minuten mehr rechnen.

6.45 Uhr: Bahnfahrer aufgepasst: Der IC 2061Schwäbisch Gmünd (6.42 Uhr) über Aalen (6.57 Uhr) und Ellwangen (7.09 Uhr) in Richtung Nürnberg verspätet sich aktuell um 19 Minuten. Laut Deutscher Bahn ist der Grund für die Verspätung eine Verzögerung im Betriebsablauf.

6.37 Uhr: Mit gestohlenen Fahrzeugen sind in der Nacht zum Sonntag Unbekannte auf Tour gegangen - auch in Böhmenkirch. Der erste Wagen war unverschlossen, der Zündschlüssel fehlte. Die Ermittlungen ergaben, dass die Besitzerin den Wagen bei einem Autohaus in Geislingen abgestellt, und den Schlüssel in einen Briefkasten geworfen hatte. Dieser Briefkasten war aufgebrochen worden. Ein weiteres Auto auf der Ortsumfahrung Süßen entdeckt. Der VW hatte vorne einen Plattfuß. Der Zündschlüssel war ebenfalls in dem aufgebrochenen Briefkasten hinterlegt gewesen.

6.20 Uhr: Werden aus den 10 nun 20 Stundenkilometer? Behördenvertreter suchen eine neue, rechtsgültige Regelung für die Asylstraße in Schwäbisch Gmünd. Nach wie vor ist die Asylstraße als Tempo-10-Zone ausgeschildert. Doch nachdem das baden-württembergische Verkehrsministerium auf Nachfrage der Gmünder Tagespost feststellte, dass diese Ausschilderung in der Straßenverkehrsordnung gar nicht vorgesehen ist, sucht die Stadtverwaltung nach einer neuen Lösung.

6.12 Uhr: Nach einer sehr milden Nacht, mit Werten im zweistelligen Bereich, gibt es am Montag auf der Ostalb einen Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonne. Mehr zum Wetter weiß Tim Abramowski in seinem Wettervideo.

6.07 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler: Heute Morgen fahren die Bahnen alle nach Plan. Laut Deutscher Bahn müssen Sie in der nächsten Stunde mit keinen Verspätungen oder Ausfällen rechnen.

6.04 Uhr: Auf den Straßen im Ostalbkreis ist es an diesem Morgen noch ruhig. Derzeit müssen Sie mit keinen größeren Verzögerungen durch Stau rechnen. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen