Waldstetter Faschingssaison 2020/2021 abgesagt

Fasching. Die Waldstetter Wäschgölten sagen alle Veranstaltungen in dieser Saison ab.

Waldstetten. Wäschgölt Ahoi! Das wird man in dieser Saison wohl nicht zu hören bekommen. Denn schweren Herzens wurde von den Waldstetter Wäschgölten ihr Fasching mit Wäschgöltenball, Männerballet, Guggengaudi und vielem mehr abgesagt. Auch wenn Fasching nicht nur Party, sondern auch Tradition und Brauchtum ist müssen in dieser Saison alle Feste Corona bedingt ausfallen. Das heißt, dass die Wäschgölten zum Schutz aller Mitglieder und Besucher keine eigenen Partys ausrichten und auch auf keiner auswärtigen Veranstaltung vertreten sein werden. Auch die jährliche Jahreshauptversammlung am 11.11. wird aus diesem Grund nicht stattfinden. Alle Faschingsbegeisterten müssen sich somit noch ein Jahr gedulden um wieder mit den Narren singen und feiern zu können.

