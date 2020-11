Erst noch wolkenverhangen - später etwas freundlicher

Der Mittwoch startet noch wolkenverhangen und ganz vereinzelt kann es noch nieseln oder leicht regnen. Im weiteren Tagesverlauf wird es insgesamt etwas freundlicher und die Sonne kommt auch mal kurz zum Vorschein. Die Werte gehen noch etwas zurück, maximal 7 bis 10 Grad. 7 Grad werden es in Neresheim, 8 in Bopfingen, 9 in Ellwangen. In Aalen und Schwäbisch Gmünd gibts die 10 Grad. In der Nacht zu Donnerstag ist es meist nur locker bewölkt, örtlich kann sich Nebel bilden. Am Donnerstag, Freitag und Samstag gibt es ruhiges Herbstwetter. Abseits des Hochnebels scheint häufig die Sonne bei bis zu 12 Grad. Im Dauergrau, beziehungsweise wenn sich der Nebel erst spät auflöst, bleibt es kühler. Am Sonntag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne.