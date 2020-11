Trump vs. Biden: Nacht der Entscheidung

Vier weitere Jahre Donald Trump? Oder die ersten vier für Herausforderer Joe Biden? In ein paar Stunden sind wir (vielleicht) schlauer. Bis dahin tickern wir...

00:03 Uhr: Rund 100 Millionen Amerikaner haben bereits vor dem Wahltag ihre Stimme abgegeben, rund zwei Drittel davon per Briefwahl. Zum Vergleich: 2016 wählten insgesamt 136.669.237 Amerikaner, was einer Wahlbeteiligung von 60,2 Prozent entsprach. Die meisten Stimmen entfielen auf Hillary Clinton mit 65.853.516, auf Donald Trump 62.984.825. Es reichte für den Republikaner dank der Mehrheit der Wahlmänner dennoch.

23:59 Uhr: Die Wahlnacht verspricht auf jeden Fall spannend zu werden. Denn vor allem in einigen Swing States könnte das Rennen um einiges knapper ausgehen, als noch vor Wochen gedacht. Wie der Umfrageaggregator „RealClearPolitics“ mitteilt, sei der Vorsprung von Joe Biden in den Staaten Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Florida und Arizona zuletzt weiter geschrumpft. Biden liegt in diesen Staaten im Schnitt diverser von "RealClearPolitics" erfassten, neuster Umfragen nur noch mit 2,3 Prozentpunkten vor Trump. Am knappsten ist es mit 0,9 Prozentpunkten Vorsprung für Biden in Florida.

23:50 Uhr: Bei der ARD wurden vorhin diverse Szenarien durchgespielt, nach denen Donald Trump im Falle knapper, ihm nicht zugewandter Mehrheiten nicht nur die Gerichte bemühen könnte. Klarer Fall für Politologen und Juristen. Da loben wir uns den netten Herrn Gore, der 2000 einer möglichen wahlentscheidenden (!) Schlammschlacht um den Ausgang der Wahl in Florida galant auswich - und George W. Bush den Vortritt als US-Präsident ließ. Gewagte Prognose an dieser Stelle: Das wird Donald Trump nicht tun.

23:43 Uhr: Der "Swing State" Ohio verdient dabei besondere (statistische) Beachtung. Seit 1964 wurde stets jener Kandidat Präsident, der den Staat im Mittleren Westen mit seinen rund 11,7 Millionen Einwohnern gewann. Der bislang letzte US-Präsident, der es ohne eine Wahlmänner aus Ohio ins Weiße Haus geschafft hat, war 1960 John F. Kennedy. Ein Republikaner hat dieses „Kunststück“ übrigens noch nie vollbracht…

23:30 Uhr: Zurück zur US-Wahl: North Carolina gehört übrigens zu den für die US-Wahl stets so wichtigen, sogenannten „Swing States“. Bundesstaaten also, die nicht in fester Hand von Demokraten oder Republikaner sind. Als entscheidend gelten bei dieser Wahl etwa Florida (29 Wahlleute), Pennsylvania (20), Ohio (18), Michigan (16), Georgia (16) und eben North Carolina (15).

23:23 Uhr. „Wer gewinnt?“, fragt mich ein Kollege. Antwort: Die Bayern. (Leider) Immer. 6:2 in Salzburg. So deutlich wird's nachher nicht. So weit lehne ich mich aus dem Fenster.

23:12 Uhr: In North Carolina wird es ein bisschen später - 45 Minuten, um genau zu sein. Vier Wahllokale haben ihre Öffnungszeiten verlängert, meldet der Spiegel mit Verweis auf amerikanische Medien. Grund: Probleme mit einigen Druckern in den Lokalen. Heißt: Erste Ergebnisse verzögern sich.

23:06 Uhr: Hier noch ein bisschen Lesestoff: der heutige Leitartikel der Südwestpresse zur US-Wahl von Peter DeThier, der von einer "Schicksalswahl" schreibt.

22.58 Uhr: Um 1 Uhr deutscher Zeit schließen die ersten Wahllokale zum Beispiel in Teilen von New Hampshire, Florida, Indiana und Kentucky. In Georgia, South Carolina, Virginia oder Vermont ist die Wahl dann bereits beendet.

22:54 Uhr: Joe Biden warb heute nochmals in Philadelphia für sich. "Wir wählen Hoffnung statt Angst. Wir wählen die Wahrheit statt Lügen. Wir wählen Wissenschaft statt Fiktion." Fasst seinen Wahlkampf gut zusammen.

Kleiner Nachtrag: Theoretisch müsste ein Kandidat nur in den elf bevölkerungsreichsten Bundesstaaten wie Kalifornien, Texas, Florida oder New York siegen, um die Wahl zu gewinnen. Wenn das mal so einfach wäre...

22:41 Uhr: Wie immer bei US-Wahlen gilt: Nicht die Mehrheit der Stimmen in den ganzen USA (die sogenannte Popular Vote) entscheidet, sondern die Mehrheit der Wahlmänner, die ein Bundesstaat ins Electoral College entsendet, jenem Organ, das im Januar Präsident und Vizepräsident wählt. Die Zahl der Wahlmänner richtet sich unter anderem nach der Bevölkerungszahl in den jeweiligen Bundesstaaten. Der künftige Präsident benötigt mindestens 270 Wahlmänner.

22:33 Uhr: Amtsinhaber Donald Trump ist auf jeden Fall (wie zu erwarten war) siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte der Präsident bei einem seiner heutigen letzten Wahlkampfauftritte. Mal gucken…

22:30 Uhr: Guten Abend, herzlich Willkommen zum Live-Ticker von Schwäbischer Post und Gmünder Tagespost zur US-Wahl 2020. Tobias Dambacher (später live) und Robert Schwarz (derzeit live) tickern hier in den kommenden Stunden aktuelle Ergebnisse, erste Eindrücke und Hochrechnungen der wichtigsten Wahl der Welt.