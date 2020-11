10.000 Euro Sachschaden nach Unfall in Lorch

Lorch. Rund 10.000 Euro Schaden ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 14 Uhr ereignet hat. Der 53 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses fuhr laut Angaben der Polizei von der Poststraße kommend in die Gmünder Straße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 26-jährigen Lkw-Fahrers. Dieser versuchte noch vergeblich durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte er zudem einen am Fahrbahnrand parkenden Maserati.