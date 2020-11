Arnold fehlt der „Maßstab“ für den Umgang mit der „Marathon“- Corona-Pandemie

Oberbürgermeister Richard Arnold erläuterte den Stadträten am Mittwoch, weshalb er den Brief an Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterschrieben habe. Er wolle anmahnen, den November zu nutzen, um nach dem November eine Perspektive zu haben. Es könne sein, dass man von Zahlen und Infektionen, von Kontakten und Nachverfolgungen wegkommen müsse. Was nütze das Gerede von Betten, wenn niemand da sei, der pflege, sagte Arnold. Der OB will eine Diskussion über den „Maßstab, den wir brauchen, um den Marathon“ Pandemie zu schaffen. Dabei dürfe es keine Denkverbote geben. Und Mehrheit bedeute nicht notwendigerweise Wahrheit. Die Lebenswirklichkeit hier in der Stadt müsse einbezogen werden, sagte der OB. Denn die sei anders als in der Staatskanzlei in Stuttgart und in Berlin. mil