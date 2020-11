Abseits des Hochnebels wird es freundlich

Am Donnerstag scheint abseits des Hochnebels häufig die Sonne bei 8 bis 11 Grad. 8 Grad gibts in Neresheim, 9 in Bopfingen, 10 in Ellwangen. Die 11 Grad gibts in Aalen und Schwäbisch Gmünd. In der Nacht zu Freitag ist es meist klar, örtlich kann sich auch Nebel bilden. Es kühlt ab auf +2 bis -1 Grad. Am Freitag und Samstag gibt es ebenfalls ruhiges Herbstwetter. Sobald sich der Hochnebel verzogen hat, scheint die Sonne. Bei längerem Sonnenschein sind zweistellige Werte möglich. Am Sonntag und Montag sind viele Wolken unterwegs, ab und zu zeigt sich aber auch mal die Sonne. Die Höchsttemperatur liegt bei 14 Grad.