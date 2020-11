Herbstferienprogramm: Viel Spaß beim Eselwandern

Heubach Abenteuer pur erlebten acht Kinder in Begleitung von Schulsozialarbeiter Andreas Dionyssiotis und Thomas Wanzek auf dem Unteren Zusenhof in Waldstetten. Empfangen wurden sie von Hofhund Kira, zu sehen gab es dann prächtige Hühner und einen stolzen Pfau. Mit den drei Eseln Freddy, Sally und Camille wanderten die Kinder in den Staatswald und auf den Hornberg. Die gutmütigen Grautiere gingen mit ihren Begleitern durch dick und dünn. Zurück von der Tour hatten die Kinder ausgiebig Zeit sich von den Tieren zu verabschieden.