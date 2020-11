Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen.

7 Uhr: Erneut hat ein Trickdieb in Aalen zugeschlagen und einem Senior Geldscheine aus dem Portemonnaie gestohlen. Laut Polizei wurde der Senior am Mittwoch um 9.10 Uhr im Einkaufszentrum Mercatura von einem unbekannten Mann angesprochen, ob er ihm ein Zwei-Euro-Stück wechseln könne. Dabei hat der Dieb unbemerkt das komplette Scheingeld gestohlen.

6.43 Uhr: Der IRE 1 Schwäbisch Gmünd (7.41 Uhr) in Richtung Aalen verspätet sich um etwa fünf Minuten. Der Grund dafür ist eine Störung an einem Bahnübergang.

6.32 Uhr: Bopfingen muss für dieses Jahr alle kulturellen Veranstaltungen absagen. Man werde versuchen, die geplanten Gastspiele irgendwann nachzuholen. Ob es 2021 eine Ipfmess geben kann, hängt von einem Corona-Impfstoff ab.

6.17 Uhr: Es ist ein Filetstück, das freie Baugrundstück in der Eugen-Bolz-Straße im Hüttfeld. Als solches jedenfalls bezeichnet es Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle. Das knapp 1000 Quadratmeter große und unbebaute Grundstück in städtischem Besitz soll ausnahmsweise nicht nach dem vom Gemeinderat beschlossenen Punktesystem vergeben, sondern meistbietend, verkauft werden.

6.07 Uhr: Gute Nachrichten für alle Bahn-Pendler: Die Deutsche Bahn meldet für die nächste Stunde keine Verspätungen oder Zugausfälle im Schienenverkehr auf der Ostalb.

6.04 Uhr: Die Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg meldet für den Ostalbkreis derzeit keine größeren Behinderungen oder Staus auf den Straßen im Ostalbkreis. Fahren Sie dennoch vorsichtig und kommen Sie gut an Ihr Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Freitag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Jana Thiele begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.