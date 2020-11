Unbekannter fährt 13-jährigen Fahrradfahrer an

Gschwend. Ein Unbekannter Dacia-Fahrer hat am Donnerstagabend einen 13-jährigen Fahrradfahrer verfolgt und ist auf dessen Fahrad aufgefahren. Laut Abgaben der Polizei hatten sich zuvor vier Jugendlichen mit ihren Fahrrädern in der Schlechtbacher Straße an einem Fußgängerüberweg aufgehalten. Gegen 20.45 Uhr fuhr nach deren Angaben ein Dacia Duster auf sie zu, woraufhin sie sich in verschiedene Richtungen davonmachten. Der Pkw verfolgte einen 13-Jährigen bis in einen Hinterhof und fuhr auf dessen Fahrrad auf. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht, an seinem Rad entstand Sachschaden. Anschließend fuhr der Dacia mit Göppinger-Zulassung davon. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise auf den Pkw werden unter Telefon (07171) 3580 entgegengenommen.