Waiblingen: eine Person nach Unfall schwer verletzt

Waiblingen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, hat sich am Samstagabend gegen 18 Uhr ein Unfall in der Wendelkönigstraße ereignet. Laut Angaben der Polizei fuhr ein Pkw von der Winnenderstraße kommend in die Wendelkönigstraße ein und ist dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt.