Tödlicher Unfall zwischen Wißgoldingen und Winzingen

Donzdorf/Waldstetten. Wie die Nachrichtenagentur 7aktuell am Abend vermeldet, hat sich am Sonntag gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße zwischen Wißgoldingen und Winzingen ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Mercedes ereignet, bei dem ein Kradlenker ums Leben kam. Nach ersten Informationen prallte der Zweiradfahrer bei einem Überholvorgang in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Auch ein Rettungshubschrauber aus Ulm landete an der Unfallstelle. Neben der Polizei waren auch Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks im Einsatz, die die Unfallstelle ausleuchteten. Die Landesstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. mbu