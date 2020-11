Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

6.40 Uhr: Auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen und der Anschlussstelle Aalen/Westhausen wird heute von 7 Uhr bis 17 Uhr eine Fahrbahn gesperrt. Grund ist die Fahrbahninstandhaltung. Rechnen Sie mit Verzögerungen auf diesem Streckenabschnitt.

6.30 Uhr: Zwischen Donzdorf-Winzingen und Wißgoldingen ist am Sonntagnachmittag ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall gestorben. Als er einen Stau übersah und auf ein Auto auffuhr, stürrzte er die Wucht des Aufpralls stürzte und schleuderte auf der linken Fahrbahnseite in einen entgegenkommendes Auto.

6.15 Uhr: Heute findet der Martinimarkt in der Aalener Innenstadt statt. Dafür werden ab 6 Uhr die Gmünder Straße (ab Westlicher Stadtgraben), die Reichsstädter Straße, der Südliche und der Östliche Stadtgraben sowie der Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Im Südlichen und Östlichen Stadtgraben müssen parkende Fahrzeuge bis Montag, 9. November, 6 Uhr entfernt sein. Die Einbahnregelung in der Rittergasse wird aufgehoben. Die Innenstadt ist für Anlieger nur über die Straße „An der Stadtkirche“ anfahrbar.

6.05 Uhr: Was für einen herrlichen Sonntag hatten wir doch gestern. Nicht ganz so warm startet die neue Woche: Abseits des Hochnebels gibt's zwar wieder viel Sonnenschein, die Temperaturen liegen aber bei maximal 13 Grad. Mehr dazu weiß Wettermelder Tim Abramowski.

6 Uhr: Noch ist es ruhig auf den Straßen in der Region. Bis auf die üblichen Baustellen kommen Sie gut durch. Auch die Bahn meldet keine Verspätungen oder Zugausfälle für die nächsten Stunden. Allen Pendlern wünschen wir eine gute Fahrt.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Montag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.