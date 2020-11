Plastikeimer auf dem Herd löst Feuerwehreinsatz aus

Polizeibericht Am Sonntagnachmittag rückten 22 Einsatzkräfte in Mögglingen aus

Mögglingen. Ein Plastikeimer auf einem angeschalteten Herd löste am Sonntagnachmittag eine Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Lauterstraße aus. Wie die Polizei mitteilt, konnten die Wohnungsbewohner das Haus unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Mögglingen rückte mit 22 Einsatzkräften an und lüftete die Räumlichkeiten.