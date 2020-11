Der Ostalb-Morgen

Der Live-Ticker mit Verkehr, Wetter und allem, was Sie zum Start in den Tag wissen müssen

7.10 Uhr: Ein Blick auf die Coronazahlen: 150 Neuinfektionen verzeichnet der Ostalbkreis übers Wochenende. 579 aktive Fälle meldete das Landratsamt am Montag, das sind 79 mehr als noch am Freitag. Mehr zu den Zahlen aus der Region, den intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und den 7-Tage-Inzidenzen, finden Sie in uneren interaktiven Diagrammen und Karten.

6.53 Uhr: Der Verkehr verdichtet sich langsam. An der übliche Stelle auf der B29 bei Essingen staut es sich in beide Richtungen.

6.30 Uhr: Lust auf eine spannende Geschichte am Morgen? Für die Soldatinnen und Soldaten hat nun die dritte Woche ihrer Arbeit im Ostalbkreis begonnen. Aber was genau machen die da eigentlich? SchwäPo-Redakteurin Dagmar Oltersdorf durfte einen Blick rein werfen und bei der Kontaktnachverfolgung zuschauen (Natürlich ganz unter Beachtung des Datenschutzes). Die Reportage "Wo Infektionsketten gestoppt werden" lesen Sie hier.

6.15 Uhr: Ein Blick aufs Wetter: Wenn der Nebel verzogen ist, erwartet uns heute wieder herrliches Herbstwetter mit viel Sonnenschein. Und so geht es auch die kommenden Tage weiter. Tim Abramowski hat das Wetter in seinem Video zusammengefasst.

6.05 Uhr: Die Bahn meldet einen Zugausfall: Der IC 2061 nach Nürnberg (planmäßige Abfahrt 6.42 Uhr in Gmünd und 6.59 Uhr in Aalen) fällt heute aus. Im Regionalverkehr sind derzeit keine Verspätungen oder Zugausfälle bekannt.

6 Uhr: Gute Nachrichten für alle Verkehrsteilnehmer: Aktuell gibt es keine Verzögerungen oder Staus. Kommen Sie gut ans Ziel.

6 Uhr: Guten Morgen und willkommen zum Ostalb-Morgen an diesem Dienstag. Hier erfahren Sie kurz zusammengefasst, was zum Start in den Tag wichtig ist. Janika Debler begleitet Sie durch den Morgen und fasst alles rund um Verkehr, Wetter und wichtigen Meldungen bis etwa 9 Uhr zusammen.