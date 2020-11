Betrunkene Frau beißt Polizistin

Waiblingen. Eine betrunkene Frau hat am Montagnachmittag einer Polizistin in den Arm gebissen, nachdem die Polizei sie zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen wollte. Wie die Polizei berichtet, versuchte die 36-Jährige immer wieder in die Wohnung eines Mannes in der Straße am Wasserturm zu gelangen. Anwohner verständigten daraufhin die Polizei. Die betrunkene Frau wehrte sich gegen die Beamten und biss letztlich zu. Die Polizistin erlitt bei dem Biss leichte Verletzungen. Ein am Abend durchgeführter Alkoholtest bei der Frau ergab über zwei Promille. Die Frau verbrachte die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.