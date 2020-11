Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld im sechsstelligen Bereich

Polizeibericht Betrüger bewegten eine Rentnerin aus Gaildorf dazu in insgesamt fünf Fällen Bargeld zur Abholung bereitzustellen

Gaildorf. Falsche Polizeibeamte haben eine Rentnerin aus Gaildorf dazu gebracht in insgesamt fünf Fällen Bergeld im unteren sechsstelligen Bereich bereitzustellen. Im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum vergangenen Sonntag, 8. November, nahmen die Betrüger Kontakt zu der Dame auf und gaben vor, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien. Unter anderem gab sich ein Betrüger laut Polizeiangaben auch als Staatsanwalt aus um dem Betrug Nachdruck zu verleihen. Nach Zeugenangaben sei das Geld von einer männlichen Person zwischen 25 und 30 Jahren abgeholt worden. Die Kriminalpolizei bittet unter der Telefonnummer (07361) 5800 um Hinweise zu auffälligen Personen, die in Gaildorf beobachtet wurden.

Die Polizei warnt: