Lebenshilfe Aalen: zwei Bewohner positiv getestet

Aalen. In den "besonderen Wohnformen" der Lebenshilfe Aalen wurden zwei Bewohner/-innen positiv auf Corona gestestet. Beide Bewohner weisen Symptome auf, eine klinische Behandlung sei aber nicht notwendig, teilt Jochen Kopp, stellvertretender Geschäftsführer, mit.

Die Meldung der positiven Testergebnisse sei am Dienstagvormittag eingegangen. Bereits vor Eintreffen der Testergebnisse wurden, in Absprache zwischen dem Krisenstab der Lebenshilfe Aalen und dem Gesundheitsamt des Landratsamt Aalen sowie nach Empfehlungen des RKI, geeignete Maßnahmen getroffen. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Sachbearbeitern des Gesundheitsamtes wurden die erkrankten Bewohner/-innen isoliert. Weiter wurde für die betroffenen Kontaktpersonen eine Quarantäne angeordnet.

Die benötigte Schutzausrüstung (PSA) liege in ausreichender Anzahl vor.

"Aktuell stehen wir in engen Absprachen mit dem Gesundheitsamt sowie weiteren Behörden und stimmen die notwendigen Regelungen regelmäßig ab", sagt Kopp.