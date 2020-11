Gaskartusche fängt Feuer und lässt Auto in Flammen aufgehen

Schwäbisch Gmünd. Zu einem Fahrzeugbrand ist die Gmünder Feuerwehr am Dienstag ausgerückt. Wie die Polizei berichtet, hat ein Autobesitzer Im Meisenweg am Nachmittag in einer Garage eine Gaskartusche an einer Lötlampe gewechselt. Die vermeintlich leere Gaskartusche fing Feuer, woraufhin der Mann den brennenden Gegenstand aus der Garage warf. Dieser setzte anschließend sein davor stehendes Auto in Brand, an dem Sachschaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Die örtliche Feuerwehr war mit fünf Mann im Einsatz.