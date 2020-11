Kai Häfner: Positiver Test bei Mitspieler

Schlechte Nachrichten für die deutsche Handball-Nationalmannschaft: Nach der Rückkehr von der EM-Qualifikation aus Estland ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Verband nennt den Namen des Spielers nicht. Nur soviel: Es ist kein Akteur der MT Melsungen – und damit nicht Kai Häfner. Der Gmünder wurde negativ getestet.

Die PCR-Testung wurde am Sonntagabend nach der Partie gegen Estland (35:23) in Tallinn durchgeführt. Der positiv getestete Nationalspieler weist aber keinerlei Symptome auf – und ist wie alle anderen Teilnehmer des Lehrgangs in mehreren Testungen zuvor negativ gewesen. Der Spieler hat sich deshalb einem Nach-Test unterzogen und in eine Isolation begeben. Das Ergebnis steht noch aus.

Wie der Deutsche Handballbund (DHB) versichert, ist die gesamte Delegation mit Beginn des Lehrgangs am vergangenen Montag insgesamt fünfmal getestet worden. Alle Maßnahmen des Hygienekonzeptes wurden eingehalten. Der DHB hat alle Nationalspieler, deren Vereine und Delegationsmitglieder informiert und empfohlen, dass die unmittelbaren Kontaktpersonen vorsorglich nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.