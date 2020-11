Besuchsverbot am Klinikum Heidenheim

Heidenheim. Das Klinikum Heidenheim reagiert auf den starken Anstieg der Covid-19-Infektionen und erlaubt Besuche von Angehörigen nur noch in Ausnahmefällen, berichtet die Heidenheimer Zeitung (HZ). Die bisher geltende Regelung, die pro Patient und Tag einen Besucher erlaubte, werde im Heidenheimer Klinikum und in der Reha-Klinik in Giengen ausgesetzt.

Ausnahmeregeln

Wie das Klinikum der HZ mitteilt, seien Ausnahmen nur nach vorheriger Absprache mit den behandelnden Ärzten möglich:

Besuch eines im Sterben liegenden Patienten

Verabschiedung von einem verstorbenen Patienten

Besuch eines Patienten der Palliativstation

Besuch eines kranken Kindes

Begleitperson eines Patienten, der in die Notaufnahme eingeliefert wird und sich nicht selbst dorthin bewegen kann

Begleitperson eines älteren, gebrechlichen oder dementen Patienten

Dolmetscher

Gerichtliche Betreuer

Besondere Regel bei Geburten

Väter oder Begleitpersonen von Schwangeren dürfen bei der Geburt oder beim Kaiserschnitt im Kreißsaal dabei sein und jeweils täglich eine Stunde zu Besuch kommen. Besuche von Geschwistern oder Großeltern seien nicht zugelassen, so die HZ weiter.