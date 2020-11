Schöne Wetteraussichten

Aussicht Oben blauer Himmel, darunter eine graue Nebelschicht und Schwaden in den Tälern: Die derzeitige Inversionswetterlage lässt sich bei diesem Blick vom Hohenstaufen in Richtung Südwesten sehr gut erkennen. Die Dame in rot, die diesen Ausblick genießt, ist eine Skulptur des Künstlers Ludwig Bauer. Für alle, die diesen Ausblick auch haben möchten: Die Wetterlage soll noch so bleiben. Foto: MM