Wallfahrtskirche Mariä Opferung: Diebstahl aus Opferstock

Abtsgmünd-Hohenstadt. Am vergangenen Wochenende ist Geld aus einem Opferstock der Wallfahrtskirche Mariä Opferung in Hohenstadt gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Hinweise auf den mutmaßlichen Dieb bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: (07366) 96660.